incontri istituzionali

Orlando incontra il comandante dell'Esercito in Sicilia

Questa mattina il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha incontrato il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell'esercito in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/06/2020 - 18:25:03 Letto 349 volte

Questa mattina il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha incontrato a palazzo dei Normanni il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell’esercito in Sicilia, per formulare personalmente il suo vivo apprezzamento a tutti gli uomini e le donne del Comando e della forza armata che operano con costanza a vantaggio della popolazione della città ed, in particolar modo, delle famiglie palermitane maggiormente colpite dagli effetti dell’emergenza in atto.

Un'attività che va dalle sanificazioni ambientali, ai trasporti urgenti di dispositivi di protezione individuale, al supporto sanitario, alle iniziative solidali, viene svolta con assiduità e puntualità dall'esercito, non solo a Palermo, ma in tutta l'isola.

"La costante presenza dell'esercito a fianco della nostra comunità è stata in questi mesi un elemento in più per rafforzare lo spirito di coesione con cui Palermo e i palermitani hanno affrontato l'emergenza. Sono grato al comandante Scardino e a tutti i suoi collaboratori per la sempre pronta disponibilità mostrata nel collaborare con l'Amministrazione comunale e con la Protezione civile. Una collaborazione che prosegue e proseguirà a servizio dei cittadini."

