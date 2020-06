incontri istituzionali

Orlando incontra il Console del Marocco

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato stamani la signora console generale del Regno del Marocco, Fatima Baroudi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2020 - 13:57:20 Letto 315 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato stamani, a Palazzo delle Aquile, la signora console generale del Regno del Marocco, Fatima Baroudi. All’incontro era presente anche l’assessore Paolo Petralia Camassa.



“Ringrazio la comunità marocchina e la signora console Generale del Marocco - ha dichiarato il sindaco - per avere, a sua volta, ringraziato l’amministrazione comunale per quello che ha fatto, fa e continuerà a fare a sostegno dei Palermitani, anche dei Palermitani Marocchini che sono una risorsa di economia, di sviluppo e di cultura, che rende più ricca la nostra città”.



La signora console ha portato in dono due immagini di splendidi edifici di Marrakech, realizzate da una fotografa palermitana.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!