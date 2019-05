Incontri istituzionali

Orlando incontra nuovo Comandante provinciale vigili del fuoco di Palermo

Questa mattina a Villa Niscemi il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato Agatino Carrolo nuovo Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo.

"L'incontro - ha detto Orlando - è stata una nuova occasione per esprimere a nome di tutta la città di Palermo il più caloroso ringraziamento al personale dei Vigili del Fuoco che in diversi contesti e situazioni svolge un insostituibile lavoro per il bene della collettività. Al nuovo comandante ho espresso i migliori auguri di buon lavoro, insieme al ringraziamento per quanto fatto dal suo predecessore Gaetano Vallefuoco".

