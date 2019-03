Incontri istituzionali

Orlando incotra Sir Rocco Forte, il nuovo proprietario dell'Hotel Villa Igiea di Palermo

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha ricevuto ieri a Villa Niscemi in visita di cortesia Sir Rocco Forte, presidente della Rocco Forte Hotels, catena di hotel di lusso che ha da poco rilevato l'Hotel Villa Igiea a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/03/2019 - 14:04:08 Letto 345 volte

"L'incontro - ha commentato il sindaco Orlando - è stato occasione peresprimere apprezzamento per l'attività e la storia imprenditoriale di Rocco Forte e della sua famiglia, una storia di attaccamento al lavoroe di attaccamento alle proprie radici. La sua presenza a Palermo è conferma della rinnovata immagine internazionale della nostra città e delle sue potenzialità come città turistica che fa dell'accoglienza il proprio segno distintivo".

"Essere a Palermo, città magnifica, in un luogo tanto iconico come Villa Igiea rappresenta un asset incredibile per Rocco Forte Hotels - ha detto il nuovo proprietario del prestigioso Hotel cittadino - e ci permetterà di valorizzare ancora di più la nostra offerta in Sicilia. E' difficile sintetizzare l'emozione e l'orgoglio che nutro per questo progetto, nel quale io e tutto il mio team siamo coinvolti con ilmassimo dell'entusiasmo".

