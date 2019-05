iniziativa sindacale

Orlando presente all'iniziativa del CGIL ''Lotta alle mafie inscindibile da diritto al lavoro''

Il sindaco Leoluca Orlando ha preso parte questa mattina alla iniziativa organizzata dal Sindacato Pensionati italiani della CGIL a Brancaccio sui temi della legalità e dei diritti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/05/2019 - 16:30:45 Letto 363 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha preso parte questa mattina alla iniziativa organizzata dal Sindacato Pensionati italiani della CGIL a Brancaccio sui temi della legalità e dei diritti, cui ha partecipato anche il segretario generale della stessa CGIL, Maurizio Landini.

"La presenza del sindacato in questo luogo - ha detto il Sindaco - è doppiamente simbolica perché ci ricorda che la battaglia contro le mafie è inscinbilmente legata alla battaglia per i diritti, primi fra tutti quello al lavoro e quello all'istruzione e perché testimonia grande sintonia fra il sindacato e la città di Palermo sul tema dei diritti, della tutela dei più fragili, della difesa del lavoro come elemento fondamentale per la dignità dei cittadini."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!