Incontri internazionali

Orlando riceve Alma Lama, ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia

L'ambasciatore Alma Lama ha donato al primo cittadino del capoluogo siciliano un libro dedicato a Madre Teresa di Calcutta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2019 - 11:29:40 Letto 359 volte

Incontro istituzionale, questa mattina a Palazzo delle Aquile, per il sindaco Leoluca Orlando che ha ricevuto Alma Lama, ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia.

“Una occasione per confermare l’internazionalizzazione della nostra città – ha commentato Orlando - e per ricordare la kosovara Maria Teresa di Calcutta la cui presenza si è concretizzata in città grazie alle suore che per tanti anni hanno contribuito a realizzare opere di assistenza e solidarietà. L’incontro è servito anche per avviare un percorso di gemellaggio tra la nostra città ed una città del Kosovo e per la reciproca presentazione delle realtà economiche e culturali”.

L’ambasciatore Alma Lama ha donato al primo cittadino del capoluogo siciliano un libro dedicato a Madre Teresa di Calcutta.

