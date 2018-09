incontro con il premio Nobel

Orlando riceve Jules Hoffmann, premio Nobel per la medicina nel 2011

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto a Palazzo delle Aquile il premio Nobel per la medicina nel 2011 Jules Hoffmann, a Palermo per una lezione presso il CNR.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/09/2018 - 12:17:07 Letto 346 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto a Palazzo delle Aquile il premio Nobel per la medicina nel 2011 Jules Hoffmann, a Palermo per una lezione presso il CNR.

Le ricerche del professor Hoffmann hanno dato un fondamentale contributo per la comprensione della prima linea di difesa degli organismi verso gli agenti infettivi.

“È un onore poter ricevere il dottor Hoffmann - ha dichiarato il sindaco nel corso della visita - a conferma della qualità delle relazioni internazionali delle istituzioni scientifiche e di ricerca della nostra città”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!