Incontri istituzionali

Orlando riceve nuovo dirigente compartimento polizia stradale Sicilia Occidentale

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato Pasquale Barreca insediato lo scorso 1 giugno alla guida del compartimento della polizia stradale della Sicilia Occidentale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/06/2019 - 15:29:46 Letto 376 volte

Incontro istituzionale oggi a Villa Niscemi dove il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato Pasquale Barreca insediato lo scorso 1 giugno alla guida del compartimento della polizia stradale della Sicilia Occidentale.

“Al dottor Barreca – ha detto il sindaco al termine dell’incontro – ho espresso i migliori auguri di buon lavoro, confermando lo spirito di collaborazione tra l’amministrazione comunale, la città metropolitana di Palermo e la polizia stradale che svolge un ruolo essenziale per la sicurezza della collettività prevenendo e sanzionando comportamenti non solo illegali ma pericolosi per la vita propria e degli altri”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!