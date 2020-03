Anniversari

Orlando ricorda Emanuele Piazza, assassinato ad opera di cosa nostra

Anniversario della scomparsa di Emanuele Piazza, agente del SISDE impegnato nella caccia ai latitanti di mafia.

"Ricordare anche quest'anno la figura di Emanuele Piazza è un atto doveroso e un omaggio a lui e a tutti gli agenti che come lui sono stati impegnati nella caccia ai latitanti. Il sacrificio di Emanuele Piazza si è consumato in un periodo storico quando lo Stato mandava al massacro i propri uomini migliori e spesso copriva i latitanti o instaura con loro vergognose trattative. In questi giorni difficili per il nostro paese, è ancora più importante tenere viva la memoria delle tante persone che hanno dato la propria vita per la nostra democrazia".

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Emanuele Piazza, agente del SISDE impegnato nella caccia ai latitanti di mafia.

