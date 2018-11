anniversario incidente aereo

Orlando ricorda Katia Piazza, hostess morta in missione Onu in Kosovo

Diciannovesimo anniversario dell'incidente aereo avvenuto a Pristina in Kosovo, nel quale fra gli altri morì la giovane palermitana Katia Piazza impegnata in un volo del PAM.

"Katia aveva scelto di volare; lo faceva per mestiere e per passione, impegnandosi anche, con in quel tragico novembre di diciannove anni fa, in missioni civili in zone difficili e rischiose. Oggi, commemorare il suo sacrificio e quello delle tante, troppe vittime anche civili delle guerre è un modo per ricordare ai giovani l'importanza di non dimenticare che la guerra è sempre sinonimo di morte e violenza.

Palermo ha scelto di ricordare per sempre Katia, anche grazie all'arte e alla sensibilità di Pippo Madè che le ha dedicato una maiolica,oggi ospitata a Piazza Noce, perché questa nostra concittadina e il suo impegno siano per sempre esempio di impegno e passione".

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel diciannovesimo anniversario dell'incidente aereo avvenuto a Pristina in Kosovo, nel quale fra gli altri morì la giovane palermitana Katia Piazza impegnata in un volo del PAM, il programma alimentare mondiale che allora sosteneva i profughi della guerra dei Balcani.

