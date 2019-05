anniversario

Orlando ricorda Pietro Scaglione e Antonino Lorusso, vittime di mafia

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ricorda il 48░ anniversario dell'uccisione, il 5 maggio 1971 nel capoluogo, del Procuratore della Repubblica Pietro Scaglione e dell'agente di custodia Antonino Lorusso.

05/05/2019

"Pietro Scaglione è stato fra i primi magistrati a intuire che la lotta alla mafia passava inevitabilmente per l'attacco alle ‘origini politiche’ del fenomeno e che per primo, in modo chiaro, ha detto che i mafiosi di rilievo erano all'interno dell'Amministrazione pubblica.

Fu anche fra i primi a intuire l'importanza di un lavoro sociale che rescindesse legami culturali e socio-economici di alcuni pezzi vulnerabili della società.

Una intuizione che tradusse in importante impegno personale con le attività rivolte a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie".

"Il suo impegno di inquirente e il suo impegno umano hanno lasciato - afferma Orlando - un segno indelebile nella Magistratura e nella società civile siciliana che proprio dalla sua esperienza di magistrato e di persona impegnata nel sociale hanno tratto informazioni, spunti ed elementi di conoscenza fondamentali per la lotta alle cosche”.

