Orlando saluta Dario Sallustio, Dirigente della Polizia di Stato assegnato a nuovo incarico

Il Sindaco, augurando buon lavoro per il nuovo incarico, ha ringraziato il dottor Sallustio per il lavoro svolto in questi anni a Palermo.

22/03/2019

Il Sindaco Leoluca Orlando ha incontrato stamattina a Palazzo delle Aquile il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dario Sallustio, già Vicario della Questura di Palermo dal 2016 che, a seguito della promozione a Questore, sarà assegnato ad una nuova sede.

Il Sindaco, augurando buon lavoro per il nuovo incarico, ha ringraziato il dottor Sallustio "per il lavoro svolto in questi anni in città, contribuendo agli importanti risultati raggiunti sul fronte della lotta alla criminalità e per il mantenimento dell'ordine pubblico con una grande e proficua collaborazione istituzionale."

