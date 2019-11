Piersanti Mattarella

Orlando scrive ai dirigenti scolastici per iniziative 40° anniversario uccisione di Piersanti Mattarella

Una missiva inviata oggi dal sindaco Leoluca Orlando in vista del 40mo anniversario della barbara uccisione di Piersanti Mattarella.

Una lettera ai dirigenti scolastici di Palermo e provincia, per promuovere non solo il ricordo, ma soprattutto la conoscenza dell'esperienza e della testimonianza di Piersanti Mattarella fra gli studenti e le studentesse.



E’ questa la sintesi di una missiva inviata oggi dal sindaco Leoluca Orlando in vista del 40mo anniversario della barbara uccisione dell'allora Presidente della Regione, avvenuta il 6 gennaio del 1980.



"Commemorare Piersanti Mattarella – dichiara Leoluca Orlando - non può che essere momento di conoscenza e memoria di quella straordinaria esperienza amministrativa e personale. Per questo il Comune, oltre ad iniziative specifiche fra cui l'intitolazione di un importante spazio pubblico cittadino, desidera che le scuole siano parte attiva di tutte le iniziative di commemorazione”.

