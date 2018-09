Palermo Pride

Ottava edizione del Palermo Pride, sabato 22 settembre la tradizionale parata

L’ottava edizione del Palermo Pride è già iniziato tra eventi, mostre, minifestival, performance e incontri che hanno accompagnato l’estate palermitana con un lungo “Palermo Pride Fest” che sabato 22 settembre giunge alla tradizionale parata.

Il Village aprirà le porte alla città giovedì 20 con un allestimento tra piazza Croce dei Vespri e piazza Sant'Anna. Sono previsti altri spazi allestiti per l’occasione come: il Teatro Montevergini, il Teatro Atlante, Zona Franca, Spazio Franco e il Centro internazionale di fotografia.

“Quest’anno sono stati trattati i temi dei diritti delle persone Lgbt+ e le elaborazioni dei relativi movimenti a partire dal tema scelto per quest’anno, cioè DE*GENERE. – spiega Massimo Milani, che coordina il Palermo Pride - Si tratta di una riflessione collettiva che prova a creare confronto e dibattito politico sui temi delle differenze di genere che nel mondo verrà ricordato per la fortissima presa di parola delle donne con il movimento del #MeToo. Un Pride che con fermezza, ma sempre con allegria e ironia scende orgogliosamente in piazza, ma anche un Pride politico che ribadisce con forza la sua natura nonviolenta, antifascista, antirazzista, anti maschilista e anti patriarcale. Che è contro ogni discriminazione e per il rispetto e l'accoglienza di tutte le differenze ed è presidio e barriera contro tutte le aberranti vecchie e nuove narrazioni bugiarde dilaganti a livello internazionale, e purtroppo anche nazionale”.

Quest’anno le madrine del Palermo Pride 2018 sono la fotografa Letizia Battaglia e Porpora Marcasciano, autrice e presidente del Movimento Identità Transessuale. “Questa volta diversamente dalle precedenti edizioni – dice Marcasciano - il Palermo Pride sostiene le attività delle Organizzazioni non governative Sos Mediterranée e Proactiva Open Arms e il Forum Antirazzista Palermo”. Per questo motivo alla conferenza stampa, oltre al direttivo del Coordinamento Palermo Pride e a Letizia Battaglia, sono intervenuti la presidente di Sos Mediterranée Italia Valeria Calandra, Erasmo Palazzotto in veste di testimonial di Proactiva Open Arms e Fausto Melluso in rappresentanza del Forum Antirazzista Palermo.

Ma, a poco più di una settimana dalla parata, i contrattempi non mancano. La Fondazione Sant’Elia, che gestisce i finanziamenti culturali nell’ambito di Palermo capitale della cultura, chiede chiarimenti all’organizzazione del festival circa il progetto presentato, con un finanziamento di 18mila euro per il Village, che era già stato previsto dal Comune, in quanto la programmazione del Palermo Pride è ritenuta prioritaria nel calendario di Palermo capitale. Eppure, sembra che ad oggi si attendano ancora le autorizzazioni per il percorso della giornata del 22 settembre.

L’organizzazione del Pride ha già inviato i propri chiarimenti al Comune e una lettera all’assessore Andrea Cusumano, come rivelato ieri da Luigi Carollo del Palermo Pride: “Ci troviamo davanti all’impossibilità di programmare festival culturali, i finanziamenti arrivano quasi come una gentile concessione. L’anno di Palermo capitale doveva essere l’occasione per mettere a sistema il meglio della programmazione cultural. Palermo capitale non può procedere per accumulazione”.

Da parte sua, l’amministrazione risponde. “Il Pride si farà, – dice Antonino Ticali, sovrintendente della Fondazione Sant’Elia - ma il comitato di valutazione delle istanze per Palermo capitale ha chiesto chiarimenti al village per evitare la sovrapposizione di finanziamenti”.

