È strano da dire ma sembrerebbe che nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno fornito d’acqua a disposizione. Pensate che una persona su nove in tutto il mondo, pari a più di 840 milioni di persone, non ha accesso ad acqua sicura e una su tre, circa 2,3 miliardi, non ha accesso a servizi igienici. A fare il punto della situazione è l’ottava edizione del World Water Forum, che si è svolta in Brasilia dal 18 al 23 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua.

Oltre 10 capi di stato, tra cui il presidente del Brasile Michel Temer, il presidente dell’Ungheria Jnos der, il presidente del Senegal Macky Sall, il primo ministro della Corea del Sud Lee Nak-yeon, oltre a vari amministratori delegati di aziende Fortune 500, si incontrano nella capitale brasiliana per tracciare il futuro della sicurezza idrica per i prossimi tre anni.

Intanto anche a Palermo si discute della poca disponibilità idrica e della possibilità di imbottigliare l’acqua delle sorgenti di Scillato con il marchio del Comune di Palermo e dell’Amap. “E’ da tanto tempo che cerchiamo di realizzare questa idea - dice Maria Prestigiacomo, presidente dell’Amap – che secondo noi, con un investimento limitato potrebbe diventare un veicolo di promozione del marchio di un’acqua pregiatissima che risalterebbe il Comune di Palermo. Non solo, ma sarebbe anche una fonte di ricavi da reinvestire nella manutenzione ordinaria delle reti idriche e delle fognature. Una soluzione che l’Amap ha già studiato da qualche anno, con un progetto menzionato anche nel piano industriale pluriennale 2016-2018”.

Un’idea quella dell’Amap che non è stata gradita né a gruppi della maggioranza come Sinistra Comune, che ha presentato un emendamento per modificare lo statuto, né alle opposizioni. “L’acqua è un bene pubblico e le aziende che forniscono servizi pubblici non possono perseguire la logica del profitto - ribatte Barbara Evola, consigliera di Sinistra Comune. - Inoltre, una recente direttiva europea fa riferimento espresso all’introduzione di misure per limitare l’uso di bottiglie nella distribuzione”. Anche Ferrandelli si ribella: “Milioni di italiani con un referendum hanno difeso l’acqua pubblica e non consentiremo di certo che nell’area metropolitana di Palermo si deroghi alla democrazia. Nessuna società può avere autonomia gestionale e decisionale”.



“L'intenzione dell’Amap di imbottigliare acqua minerale non è gradita -commenta il Forum siciliano dei movimenti per l’Acqua ed i Beni Comuni – poiché non è concepibile la mercificazione delle acque, anche se i proventi fossero restituiti al Comune di Palermo o reinvestiti in Amap. È da anni che combattiamo gli emungimenti delle nostre fonti a vantaggio di società che imbottigliano l'acqua per farne profitto. La nostra volontà è quella di una gestione pubblica e partecipativa attraverso aziende di diritto pubblico e cioè aziende speciali consortili o consorzi di Comuni”.

Durante l’edizione del World Water Forum, migliaia di partecipanti si riuniscono per cercare soluzioni alle sfide che tutto il mondo sta affrontando per garantire l’acqua sicura a livello universale. Il primo World Water Forum si tenne in Marocco nel 1997. Tra i vari successi, il Forum a cadenza triennale ha svolto un ruolo cruciale nel sensibilizzare il mondo sul tema dell’accesso all’acqua come diritto umano, fino ad arrivare al riconoscimento di questo diritto da parte delle Nazioni Unite nel 2010, in seguito al sesto World Water Forum di Istanbul. Inoltre, il World Water Forum e il suo fondatore, il Consiglio Mondiale dell’Acqua, hanno giocato un ruolo di primo piano nell’arrivare al riconoscimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) numero 6, che garantisce l’accesso all’acqua sicura e a servizi igienico-sanitari per tutti al 2030.

