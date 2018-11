Palermo, 4 novembre 2018: festa delle Forze Armate

Festa delle Forze Armate

Il 4 novembre 1918 terminava il 1° conflitto mondiale - la Grande Guerra. In questa giornata si intende ricordare, tutti coloro che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere.

Il 4 novembre 1918 terminava il 1° conflitto mondiale – la Grande Guerra – un evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l’inizio del ‘900, e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. La data che celebra la fine vittoriosa della guerra, commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti (Padova) con l’impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate.

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

Sono trascorsi cento anni da quel 1918 quando si completò il processo di unificazione italiana. Nel primo grande conflitto mondiale vennero mobilitati oltre 5 milioni di italiani di cui oltre 4 milioni assegnati all’esercito operante. Al termine del conflitto, si registrarono: 680.000 caduti, 270.000 mutilati, oltre un milione di feriti, 600.000 prigionieri di cui 64.000 morti per stenti in mano nemica. La mobilitazione mise insieme italiani provenienti da ogni regione, da ogni provincia, appartenenti a tutte le classi sociali, con i contadini che costituivano il grosso delle fanterie e gli studenti schierati tra le fila degli ufficiali di complemento. Per tre anni e mezzo tutti questi italiani vissero e lottarono, spalla a spalla, accomunati dalle “stellette” nelle sofferenze, che ai giorni nostri parrebbero ed erano ai limiti, ed oltre, dell’umana sopportazione. Eppure, anche attraverso queste sofferenze condivise quotidianamente, nacque un nuovo sentimento di affratellamento, di condivisione, che andava oltre lo spirito di corpo.

Il 4 novembre è un evento che consolida il rapporto di fiducia e affetto tra i cittadini italiani e i militari, rapporto che si è accresciuto nel tempo, specie nei momenti di difficoltà del Paese. La festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale è la giornata per ricordare e consolidare questo legame tra il Paese e gli uomini e le donne che lo difendono. Domani nell’ambito delle celebrazioni per la giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate, anche a Palermo si svolgeranno una serie di celebrazioni, manifestazioni e eventi che vedranno le Forze Armate in strada, a contatto con la gente.

Programma delle manifestazioni

Alle ore 09:30, di concerto con la Prefettura, dopo l’alzabandiera, in piazza Vittorio Veneto, verrà data lettura al messaggio del Presidente della Repubblica e deposta una corona in memoria al monumento ai Caduti. A seguire, verrà consegnata la Bandiera Nazionale all’istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico.

Inoltre, per tutta la giornata, nell’ambito del programma “Caserme Aperte / Caserme in Piazza”, i cittadini ed i tanti turisti potranno assistere ad una serie di eventi:

dalle 07:00 in piazza del Parlamento e via Vittorio Emanuele, allo schieramento di mezzi e di materiali di tutte le FF.AA. e dei Corpi Armati dello Stato con i relativi info point;

dalle 09:00 alle 13:30, sempre in piazza del Parlamento e in via Vittorio Emanuele, alla dimostrazione del Gruppo Sportivo dell’Esercito Italiano, dei Nuclei Cinofili dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e degli artificieri EOD con robot del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo;

dalle 09:00 alle 19:00, in via Libertà, via Ruggero Settimo e via Maqueda, alla esposizione in vetrina di uniformi ed oggettistica delle Forze Armate;

alle ore 10:15, alla esibizione itinerante della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, da piazza Villena (Quattro Canti) a piazza del Parlamento;

dalle 18:30 alle 18:40, alla esibizione itinerante dei Bersaglieri lungo via Ruggero Settimo sino a piazza Verdi;

dalle 18:30 alle 19:30, in piazza Verdi sulla scalinata del Teatro Massimo, si terrà il concerto della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia e della Fanfara dei Bersaglieri in congedo.

Durante la mattinata, a partire dalla 09:00 fino alle 13:30, sarà possibile accedere al complesso di caserme “Dalla Chiesa – Calatafimi”, con visita alla sala della memoria e alle chiese di Santa Maria Maddalena e San Giacomo dei Militari, mentre alla Cavallerizza di Presidio del Comando Militare Esercito “Sicilia” all’interno di Palazzo Reale sarà aperta la mostra “La Grande Guerra attraverso gli occhi e gli scritti di Siciliani”.

