sicurezza ferrovaria

Palermo, 550 bambini a lezione di sicurezza ferrovaria

Nuova tappa in un istituto scolastico palermitano per i poliziotti della polfer. Gli alunni di scuola primaria e secondaria a lezione di sicurezza in ambito ferroviario.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2019 - 15:28:55 Letto 349 volte

Il “Treno della Sicurezza” della Polizia di Stato, nelle ultime settimane, ha fatto tappa all’Istituto Comprensivo Sperone-Pertini di Palermo. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno infatti concluso l’ultima delle 5 giornate di lezioni che hanno introdotto circa 550 bambini delle scuola primaria e della secondaria di primo grado nell’affascinate, ma anche pericoloso, mondo ferroviario.

Attraverso filmati e giochi interattivi gli alunni hanno conosciuto da vicino l’attività della Polizia Ferroviaria ed appreso come muoversi in sicurezza a bordo treno, in stazione e nei pressi dei passaggi a livello.

In particolare, sono stati evidenziati quei comportamenti, tipici del mondo giovanile (selfie, uso delle cuffiette, camminare guardando lo smatphone ec.), apparentemente innocui, ma che possono diventare pericolosi, se non addirittura letali, nell’ambiente sbagliato, come la linea ferrata.

Le “lezioni” sono state richieste dalla scuola per educare i ragazzi a muoversi nell’ambiente cittadino, in un quartiere che, seppur non vicinissimo alla linea ferroviaria, da qualche anno è attraversato da quella tramviaria, che presenta numerose analogie con il mondo dei treni ordinari.

Agli incontri didattici in istituto, molto apprezzati da studenti ed insegnanti, seguiranno anche nei prossimi mesi “prove pratiche” direttamente in stazione, in occasione delle quali gli alunni potranno sperimentare quanto appreso ed avranno, inoltre, l’opportunità di visitare gli Uffici e la Centrale Operativa della Polizia Ferroviaria di Palermo.

Al termine delle lezioni un ringraziamento speciale alla Polizia di Stato è giunto da una bambina che ha consegnato una letterina, scritta di sua iniziativa, agli agenti-docenti.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!