Palermo, A novembre parte la distribuzione della ''Carta di Identità Elettronica''

16/10/2018

Dopo alcuni anni di sperimentazione, che ha coinvolto solo alcuni comuni d’Italia, da novembre partirà infatti la distribuzione della “nuova” Carta di Identità Elettronica anche a Palermo e provincia che andranno a sostituire quelle cartacee.

Manca, infatti, soltanto la consegna da parte del Ministero dell'Interno delle apposite postazioni abilitate alla produzione delle nuove carte dotate di microchip.

Il percorso che porta a questa importante novità si sta concludendo in questi giorni con gli ultimi lavori di "allineamento" dei dati fra l'anagrafe comunale e la ANPR, l'anagrafe nazionale della popolazione residente gestita dal Ministero dell'Interno.

La Sispi sta curando la formazione degli operatori che in tutte le postazioni decentrate del Comune (34 in tutta la città) saranno abilitati al rilascio del nuovo documento e si sta, inoltre, procedendo alle fasi di test dei servizi web collegati e al raccordo con gli enti esterni interessati (per esempio le Forze dell'Ordine, l'INPS, il Notariato, ecc.)

“E' importante sottolineare - afferma il sindaco Leoluca Orlando - che la carta di identità elettronica non è certamente un gadget, ma un nuovo strumento di rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione. La sua integrazione con l'anagrafe nazionale permetterà infatti l'accesso e l'interazione digitale con tantissime pubbliche amministrazione, facilitando non solo i rapporti formali, ma la semplice quotidianità del rapporto. Giusto per fare un esempio, l'accesso ai servizi digitali non solo del Comune ma anche dell'Inps o delle Asp diventerà più facile per tutti coloro che vorranno utilizzare la carta di identità".“ “Si conclude finalmente un percorso lungo - sottolinea Orlando - che vede però il completamento con un lavoro minuzioso e preciso per il quale dobbiamo ringraziare gli uffici guidati dall'assessore Nicotri e la Sispi, che sempre più si conferma un'azienda di servizio e a servizio dello sviluppo tecnologico e digitale della città".“

