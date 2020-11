violenza sulle donne

Palermo, a piazza Turba panchina rossa per la ''Giornata mondiale contro la violenza sulle donne''

Mercoledý prossimo si svolgerÓ l'iniziativa ''Coloriamo una panchina di Rosso' promossa nell'ambito della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Mercoledì prossimo, alle ore 10 in piazza Turba, si svolgerà l’iniziativa “Coloriamo una panchina di Rosso” promossa nell’ambito della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.



L’iniziativa che interesserà tutta la IV Circoscrizione, dove simbolicamente, in ogni quartiere, sarà dipinta di rosso una panchina è stata ideata e promossa dal Presidente dei Lions Club Palermo Montepellegrino Francesco Rizzuto per ricordare tutte le donne vittime di violenza con la collaborazione del Comune di Palermo e con il Consiglio della IV Circoscrizione.



Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, Silvio Buscemi delegato del Governatore dei Lions Internazional e Presidente dei Lions Club della I Circoscrizione, Nella Maniaci, presidente della Zona 3 oltre ai rappresentanti di altri Circoli Lions della provincia di Palermo (Palermo Leoni, Palermo dei Vespri, Palermo Normanna, Palermo Mediterranea, Palermo Federico II, Palermo Guglielmo II, Carini Riviera Palermo Ponente, Termini Imerese Host, Bagheria e Corleone).



"Una iniziativa – ha detto il sindaco Orlando - che conferma quanto diffusi e condivisi siano a Palermo la sensibilità e l'impegno contro la violenza contro le donne. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto promuovere questo momento fortemente simbolico, a conferma dell'importanza della collaborazione fra i privati attenti al sociale e le istituzioni a tutti i livelli, che a Palermo sono sempre aperte e pronte a questo tipo di importanti sinergie”.

