Palermo aderisce a ''Liberate i Pescatori Siciliani''

Consiglio e Giunta aderiscono all'iniziativa per la liberazione dei 18 pescatori mazaresi detenuti in Libia.

Il Consiglio comunale ed il sindaco Leoluca Orlando, a nome della Giunta, hanno aderito all’iniziativa promossa dai comitati "Partecipazione Libera" ed "Esistono i diritti", per chiedere la liberazione dei 18 pescatori di Mazara detenuti in Libia dal 1° settembre scorso.



“Vicinanza – dichiara il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando - ai pescatori ed alle loro famiglie. Auspichiamo che il governo metta in campo un intervento risolutivo per fare tornare questi pescatori a casa”.

"Faccio mia questa iniziativa - afferma il sindaco - per sottolineare l'assoluta unitarietà di intenti di tutte le Istituzioni nella vicinanza alle famiglie e nell'azione diplomatica a sostegno dei nostri connazionali".

Stamani è stato esposto uno striscione dal balcone prospiciente l'ingresso di Palazzo delle Aquile con la scritta “Liberate i Pescatori Siciliani".



