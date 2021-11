Fai per le scuole

Palermo aderisce alle giornate Fai per le scuole con San Giovanni degli Eremiti

Fino al 27 novembre Palermo aderisce con San Giovanni degli Eremiti alle giornate FAI per le scuole. L'Assessore Samoną: ''Importante il ruolo delle scuole nell'educazione al rispetto del nostro Patrimonio''.

Pubblicata il: 23/11/2021

Dal 22 al 27 novembre la Chiesa e il Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, Patrimonio Unesco dal 2015, rientreranno tra i beni aperti alla decima edizione delle Giornate FAI riservate alle scuole novembre. Lo rende noto l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, tramite la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, diretta da Selima Giuliano che ha accolto e condiviso la proposta della Delegazione FAI di Palermo.

“Bisogna educare alla cultura e alla bellezza ma anche al rispetto del nostr patrimonio – dichiara l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà - e questa è una funzione che le scuole sanno sempre più e meglio declinare grazie anche all’azione di sensibilizzazione e formazione svolte da organismi che hanno come obiettivo la promozione del nostro patrimonio culturale. La presenza, durante le giornate promosse dal FAI, di scolaresche che vengono da tutta la provincia è un importante momento di confronto e crescita per le giovani generazioni”.

I monumenti individuati potranno essere visitati grazie agli “Apprendisti Ciceroni” del Liceo Scientifico Ernesto Basile e dell’Istituto Magistrale Finocchiaro Aprile, appositamente formati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i docenti.

L’evento, che si inserisce nel programma di visite speciali riservate agli iscritti FAI con possibilità di iscriversi in loco, si presenta come un’esperienza formativa unica e originale ma anche come un’occasione per i ragazzi di valorizzare il proprio territorio e di scoprire il valore della multiculturalità e delle forti relazioni che questa può creare.

