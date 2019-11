ambiente

Palermo aderisce all'iniziativa ''Alberi per il futuro''

Dal 2015 ad oggi grazie a questa iniziativa sono stati piantati oltre 27.000 alberi in 72 comuni d'Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2019 - 11:09:41 Letto 360 volte

Anche Palermo aderirà all'iniziativa nazionale "Alberi per il futuro" in programma il prossimo weekend in tutta Italia.



Promotori dell'iniziativa per il capoluogo siciliano sono i portavoce del MoVimento 5 Stelle, dai parlamentari nazionali ai consiglieri comunali e di circoscrizione. Piante e arbusti sono stati infatti acquistati e donati alla città dai parlamentari del M5S di Palermo Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D'Orso e Adriano Varrica.



"Anche quest'anno contribuiremo a restituire un po' di verde alla città - spiegano i portavoce di Palermo - Dopo l'iniziativa dell'anno scorso a parco Tindari, nel quartiere Borgo Nuovo, quest'anno abbiamo deciso di sostenere un'altra riqualificazione che partiva dalle istanze dei cittadini. Per questo sabato saremo a Villa Bennici, nei pressi dell'hotel San Paolo, dove insieme a tanti altri cittadini pianteremo nuovo verde".



Il progetto "Alberi per il futuro" nasce nel 2015 tra Reggio Emilia e Milano e ogni anno nuovi Comuni si aggiungono a questa iniziativa che ha come obiettivo la creazione di boschi urbani, foreste, fasce boscate, nuovi parchi e, in generale, l’aumento delle dotazioni arboree delle comunità fortemente colpite dall’inquinamento atmosferico. Dal 2015 ad oggi grazie a questa iniziativa sono stati piantati oltre 27.000 alberi in 72 comuni d’Italia. "Ogni albero in più è un passo verso il cambiamento. Continuiamo a cambiare le cose, insieme", si legge sulla pagina promotrice dell'evento.



A Palermo, oltre a molti cittadini, hanno aderito numerose associazioni che insieme pianteranno degli alberi in uno spazio abbandonato al degrado in una zona periferica della città.



DATA E LUOGO

La data fissata è quella di sabato 16 novembre 2019, a partire dalle 10.00. Lo spazio individuato insieme al Comune di Palermo è quello di Villa Bennici, in via Giuseppe Bennici 47.



INTERVENTI

Con la collaborazione del settore Ville e Giardini del Comune di Palermo, in questi giorni sono cominciati i lavori di preparazione per la piantumazione. Nell’imminenza dell’evento, degli addetti provvederanno a predisporre alcune buche adatte alla piantumazione.



TIPOLOGIA DEGLI ALBERI

Il settore Ville e Giardini del Comune di Palermo ha messo a disposizione degli esperti, la tipologia degli alberi sarà quella indicata dagli uffici del Comune. Piante e arbusti sono stati acquistati dai parlamentari del MoVimento 5 Stelle di Palermo Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D'Orso e Adriano Varrica.



STRUMENTI

Diverse associazioni hanno comunicato che porteranno i propri strumenti di lavoro come guanti, pale, picconi, sacchi di terra. Alcuni strumenti dovrebbero essere inoltre forniti dal Comune, da aziende o da privati.



APERTO A TUTTI

L’evento è trasversale e non ha connotazione politica. Si tratta di un evento aperto alla città e a chi sta a cuore l’ambiente. Tutti sono i benvenuti.

