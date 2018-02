Palermo Capitale delle culture

Palermo, ai cantieri culturali della Zisa va di scena: "Educare alle differenze"

Sabato 29 e domenica 30 settembre 2018, ai cantieri culturali della Zisa si svolgerà l'importante incontro che rientra nelle iniziative di Palermo Capitale Italiana della cultura

Nell'anno in cui è Capitale italiana della Cultura, Palermo è stata scelta per la quinta edizione della manifestazione Educare alle differenze, il più importante appuntamento italiano gratuito dedicato all’educazione laica, pubblica e plurale. Sabato 29 e domenica 30 settembre 2018, ai Cantieri culturali alla Zisa si svolgerà l’incontro nazionale che dal 2014 coinvolge migliaia di insegnanti, educatrici ed educatori, genitori e studenti, professionisti e professioniste dell'educazione. La due giorni ospiterà discussioni in plenaria e workshop formativi suddivisi in tavoli tematici a partire dagli interventi selezionati con una call pubblica (che sarà aperta nelle prossime settimane) a cui potranno partecipare scuole, associazioni e singoli formatori e formatrici. “Educare alle differenze – ha commentato il sindaco Leoluca Orlando – esprime al meglio i valori della nostra città e di Palermo Capitale della cultura: una cultura che si fonda sulle differenze, intese come ricchezza e come opportunità, infatti possiamo dire che Palermo è la capitale delle culture, al plurale”.

Tra incontri, laboratori, dibattiti, proiezioni e approfondimenti, per due giorni verranno affrontati temi come la prevenzione della violenza maschile sulle donne, le discriminazioni, l'omofobia e i bullismi, l'inclusione e l'accoglienza, il contrasto agli stereotipi di genere e la lotta a ogni tipo di esclusione, l'educazione sentimentale. “Per la prima volta – dichiara Monica Pasquino, presidente dell’associazione nazionale Educare alle differenze – il nostro meeting annuale approda in una grande città del meridione, a dimostrazione dell’allargamento della nostra rete sul territorio nazionale e con l’intento di dare spazio e valorizzare le buone pratiche e le esperienze educative di un Sud Italia, dove la necessità di un investimento sulla scuola pubblica è sempre più forte. Il positivo riscontro che stiamo avendo dall’Amministrazione comunale è molto significativo, soprattutto oggi in cui ritorna l’oscurantismo e il fascismo istituzionale, basti pensare al recente caso del Veneto in materia di asili nido”.

