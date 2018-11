contributo scuola

Palermo, al via domanda per ottenere il contributo spese scolastiche per la scuola dell'infanzia

Erogazione di un contributo per le famiglie dei bambini che hanno frequentato in etą compresa fra 24 e 36 mesi le ''sezioni Primavera'' e fra i 3 ed i 6 anni la scuola dell'infanzia paritaria pubblica e privata nell'anno scolastico 2017/2018.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/11/2018 - 11:33:17 Letto 346 volte

Considerato che per l’anno scolastico 2017/2018 è prevista per le famiglie dei bambini che hanno frequentato in età compresa fra 24 e 36 mesi le “sezioni Primavera” e fra i 3 ed i 6 anni la scuola dell’infanzia paritaria pubblica e privata nell’anno scolastico 2017/2018, è prevista l’erogazione di un contributo fino a € 1.500,00 per la riduzione delle spese a loro carico per rette presso le scuole per l’infanzia paritarie pubbliche e private si invitano tutti gli aventi diritto a presentare richiesta presso la struttura frequentata dai minori secondo le modalità previste dal presente avviso.

Il contributo potrà essere richiesto dalle famiglie entro e non oltre il 30/11/2018 presentando la domanda alla scuola frequentata dal minore. La succitata scuola provvederà alla sua trasmissione, corredata da documentazione che attesti l’effettiva presenza del bambino e, quindi, la fruizione del servizio.

Per informazioni e/o chiarimenti potete contattare lo Staff Dirigente di Settore Responsabile di Sistema Integrato 0/6 del Comune di Palermo nei giorni di Lunedì e Giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, anche telefonicamente, al numero 091/7404313 o via mail agli indirizzi in intestazione inserendo nell’oggetto “Richiesta informazioni Contributo 2017-2018 – Scuole Infanzia”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!