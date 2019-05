Ri-genera Palermo

Palermo, al via il III° Festival dello sviluppo sostenibile

Al via il III° Festival dello Sviluppo Sostenibile Ri - Genera Palermo per una Ri-Generazione Urbana, Sociale, Economica, Ambientale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2019 - 10:53:18 Letto 354 volte

Al via il III° Festival dello Sviluppo Sostenibile Ri - Genera Palermo per una Ri-Generazione Urbana, Sociale, Economica, Ambientale.

Si terrà presso i Cantieri Culturali alla Zisa a partire da domani e sino al 28 maggio 2019 in contemporanea con le altre città italiane.

Questa terza edizione del Festival lancia l’appello “Mettiamo mano al nostro futuro” per invitare tutti a partecipare alla costruzione di un mondo sostenibile. Chiama all’azione individuale e collettiva, dal mondo economico e imprenditoriale a quello della politica e delle istituzioni, dalle scuole alle università, dai cittadini agli operatori della cultura e dell’informazione.

Tutti siamo invitati a mobilitarci per contribuire a cambiare passo verso uno sviluppo sostenibile che non lasci nessuno indietro, come ricorda l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta anche dall’Italia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!