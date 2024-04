comitato pedagogico

Palermo, allo Zen nasce il comitato pedagogico per la fascia 0-3 anni a supporto di bambini e famiglie

Un servizio per famiglie, bambini e bambine della fascia 0-3 anni per combattere la povertÓ educativa, garantendo loro il diritto, troppo frequentemente negato, a un percorso educativo autonomo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/04/2024 - 10:22:09 Letto 912 volte

Dare al quartiere un servizio per famiglie, bambini e bambine della fascia 0-3 anni per combattere la povertà educativa, garantendo loro il diritto, troppo frequentemente negato, a un percorso educativo autonomo, come sancito dall’articolo 10 del D.lgs n.65 del 13 aprile 2017.

Allo Zen, dove meno del 10 per cento dei genitori riesce a ottenere un posto all’asilo comunale per i propri figli, il Laboratorio Zen Insieme, associazione attiva sul territorio da trentacinque anni, tenta di invertire il trend, portando a scuola bambini e bambine della fascia 0-3 e supportando il percorso con la creazione di un comitato pedagogico riferito ai servizi socio-educativi per i primi mille giorni di vita del bambino.

Cos’è il comitato pedagogico nato con il progetto P.A.S.S.I.? È uno spazio di confronto, monitoraggio e analisi dei bisogni dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie, che possa anche orientare e facilitare l’eventuale accesso ai servizi sanitari dedicati, nei casi ove sia necessaria una consulenza più specifica; è anche uno spazio di relazione per sostenere i genitori nel loro ruolo di educatori primari. Obiettivo finale del comitato è quello di elaborare un documento che sia un compendio delle buone pratiche sperimentate con il gruppo dei/delle bambini e bambine che hanno frequentato il progetto nello scorso anno.

Il progetto “P.A.S.S.I. – Promozione e Accompagnamento ai servizi e alla scuola dell’infanzia”, selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzato in partnership con il Comune di Palermo, l’associazione culturale Accademia La bottega delle percussioni, Orto Capovolto e l’associazione culturale Piccolo Teatro Patafisico, Zen Insieme, grazie a un supporto di pedagogiste, psicologhe, sociologhe ed educatrici, nel 2022 e nel 2024 ha curato l’inserimento alla sezione sperimentale Primavera di dodici bambini e bambine tra i 2 e i 3 anni presso l’istituto comprensivo “L. Sciascia” dello Zen.

Ogni anno i bambini e le bambine hanno frequentato il servizio educativo durante le ore mattutine, guidati/e da educatrici ed esperti/esperte dei soggetti partner; sono stati accompagnati/e al rispetto delle regole, hanno sperimentato nuovi linguaggi grazie ai laboratori di musica, teatro e lettura ad alta voce hanno condiviso la cura dei beni comuni grazie all’attività di semina e giardinaggio, acquisendo competenze trasversali e non formali che hanno facilitato il successivo inserimento alla scuola dell’infanzia.

«Grazie alle ore trascorse con le pedagogiste, ho superato molte paure legate al rapporto con la mia bambina – dice Donatella Lo Piccolo, mamma di una bambina di 3 anni, ex utente del progetto “P.A.S.S.I." -. Rifarei l’esperienza. Oggi mia figlia frequenta la prima classe dell’infanzia nella scuola Sciascia del suo quartiere: è felice, socievole e perfettamente inserita in un contesto per lei, ormai, familiare».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!