Palermo, all'Università di Viale delle Scienze rinasce la Gipsoteca del Salinas

Palermo riavrà la sua Gipsoteca: domani l'inaugurazione presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2018 - 13:06:49 Letto 347 volte

Un’importante raccolta di calchi in gesso di sculture antiche, voluta da Antonino Salinas (1841-1914) come sussidio pratico per l’insegnamento dell’archeologia: è ciò che ospiterà la Gipsoteca del Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, che sarà inaugurata domani martedì 27 febbraio, alle 17.00, all’8° piano dell’Edificio 15 del Campus Universitario.

Nonostante l’esiguità di mezzi a sua disposizione, Salinas riuscì a raccogliere oltre sessanta gessi di sculture antiche, grazie agli sforzi da lui compiuti a più riprese e testimoniati dalle sue lettere. Se pur non raggiunse mai dimensioni molto vistose, in confronto con quelle di altre collezioni italiane, la sua fu la prima gipsoteca universitaria concepita a fini didattici nel nostro paese. Essa, inoltre, può vantare la presenza di due opere di grande pregio, due rarissime repliche della riproduzione miniaturizzata del fregio del Partenone e del fregio del tempio di Apollo Epicurio a Basse in Arcadia, che erano state realizzate a Londra dallo scultore scozzese John Henning nei primi decenni dell’Ottocento.

La composizione comprende altri calchi particolarmente significativi: il Moscoforo dell’Acropoli di Atene, la testa dell’Athena Lemnia, una grande lekythos ateniese, l’Efebo di Subiaco, la Venere di Milo, il Giove di Otricoli e il rilievo della Nike dell’Acropoli di Atene. Dopo la morte di Salinas, con la raccolta che fu trasferita presso la Casa dei Padri Teatini di San Giuseppe molti pezzi andarono perduti, a causa soprattutto del terremoto dei bombardamenti subiti da Palermo nel 1943. La collezione, ora ridotta a quaranta gessi, rimase nei locali di via Maqueda sino a che, alla fine degli anni ’60, l’intera Facoltà di Lettere e Filosofia fu trasferita nel nuovo Campus Universitario, presso l’Edificio 12. Qui, per volontà del Prof. Nicola Bonacasa, Ordinario di Archeologia Classica e Direttore dell’Istituto di Archeologia (poi confluito nel Dipartimento Culture e Società), la maggior parte dei calchi fu esposta negli spazi occupati dall’Istituto.

Nel corso del 2015, con il trasferimento del Dipartimento Culture e Società presso l’Edificio 15, la Gipsoteca di Antonino Salinas è stata completamente riordinata all’interno di un ambiente ad essa adibito. Ciò ha permesso di recuperare anche i calchi messi a deposito, che da lungo tempo non erano più visibili. L’allestimento è stato curato da Simone Rambaldi, Ricercatore del Dipartimento Culture e Società, il quale ha ricostruito la storia della raccolta e pubblicato il Catalogo dei gessi. Numerosi pezzi, poi, sono stati oggetto di un necessario intervento di manutenzione, ad opera di un gruppo di restauratori e allievi del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Palermo.

