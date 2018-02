''Palermo arabo-normanna'': stasera il documentario Rai sui tesori della città

Un documentario dedicato alla ''Palermo arabo-normanna'', per scoprire alcuni dei tesori del capoluogo siciliano.

12/02/2018

Un documentario dedicato alla “Palermo arabo-normanna”, per scoprire alcuni dei tesori del capoluogo siciliano. La Cappella Palatina e il Palazzo Reale, la Cattedrale, il Palazzo della Zisa, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, le Chiese di Santa Maria dell’Ammiraglio e di San Cataldo, ma anche Monreale e Cefalù con le Cattedrali: sono alcuni dei gioielli protagonisti del documentario di Eugenio Farioli Vecchioli, Maura Calefati con la regia di Federico Cataldi e la consulenza scientifica di Ruggero Longo, in onda lunedì 12 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”.

Le immagini danno vita a un sincretismo che ha generato un originale uno stile architettonico e artistico di valore universale, in cui sono fusi elementi bizantini, islamici e latini, capace di volta in volta di prodursi in combinazioni uniche. Il sincretismo arabo-normanno ha avuto un forte impatto nel medioevo, contribuendo significativamente alla formazione di una koinè mediterranea, condizione fondamentale per lo sviluppo della civiltà mediterraneo-europea moderna.

