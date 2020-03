Assistenza alimentare

Palermo, assistenza alimentare, domani sospensione temporanea delle iscrizioni

Sospensione temporanea delle iscrizioni per l'assistenza alimentare da domani alle 18 fino a lunedì.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/03/2020 - 21:08:30 Letto 349 volte

Raggiunti gli 11.000 iscritti, da domani controlli incrociati con altre banche dati per cancellare chi ha fatto domanda sia online sia telefonica, per lasciare un solo iscritto per famiglia e per verificare i percettori del Reddito di cittadinanza. Tutti riceveranno comunicazione via email o telefono. Chi ha inserito Codice fiscale errato sarà cancellato automaticamente.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!