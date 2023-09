nuovi dirigenti

Palermo, assunti nuovi dirigenti tecnici al Comune

Sette dirigenti tecnici a tempo pieno e indeterminato e altre 14 figure dirigenziali ex articolo 110 comma 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 hanno sottoscritto il contratto con il Comune di Palermo.

29/09/2023

“Dopo il lungo e difficile percorso che ha visto impegnata la nuova amministrazione comunale per rimettere a posto i conti dell’Ente, adesso vengono assunti nuovi dirigenti che andranno a ricoprire incarichi cruciali per la vita del Comune e per il rendimento, in termini di servizi ai cittadini, della macchina burocratica. L’augurio è che con queste nuove e motivate forze all’interno del personale del Comune si possano creare nuovi percorsi di efficienza del Comune”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone.

Di seguito, ecco il quadro delle nuove assunzioni

Concorso Dirigenti Tecnici a tempo pieno e indeterminato.

Il concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato dei n. 11 Dirigenti Tecnici è stato indetto nel 2017, con D.D. n. 313/2017, ed ha avuto termine con la pubblicazione della graduatoria di merito e la nomina dei seguenti vincitori, gs. D.D. n. 5913 del 28/06/2022.

In data odierna, Carollo Alessandro, Trapani Francesco, La Monica Francesco, Di Francisca Adriano, Liuzzo Giuseppina, Ciralli Marco e Giuliano Giuseppe hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 30/09/2023. Argento Maurizio e Dimartino Marcello hanno formalmente rinunciato alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Mentre Enea Daniele e Bellomo Marisa Santa hanno comunicato di non essere nelle condizioni di legge, in data odierna, per sottoscrivere il suddetto contratto di lavoro, rappresentando la propria disponibilità per una futura convocazione.

I Dirigenti Tecnici verranno assegnati presso gli Uffici di competenza.

Assunzioni ex art. 110 co. 1 e co.2 D.Lgs. 267/2000

Nell’ambito delle Selezioni pubbliche indette per l’individuazione di n. 14 figure Dirigenziali, ex art. 110 comma 1 e 2 D.Lgs. 267/2000, il sindaco Roberto Lagalla, tra la rosa dei nominativi proposti dalle Commissioni esaminatrici e tenuto anche conto del carattere fiduciario dell’incarico, ha motivatamente individuato i suddetti dirigenti.

In data odierna, hanno sottoscritto il relativo contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni, rinnovabili sono alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, tutti i Dirigenti, ad eccezione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ancora in attesa di firmare il contratto.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

