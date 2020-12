qualità della vita

Palermo bocciata nella classifica 2020 sulla qualità della vita, Orlando: ''Miglioramento, nonostante il Covid''

''Lascio ai cittadini di valutare cosa sarebbe successo a Palermo se non avessimo avuto questa crisi, dopo tre anni durante i quali la città ha avuto il migliore aumento dei flussi turistici in tutto il Paese'', dichiara il sindaco, Leoluca Orlando.

"Al di là della valutazione sui dati e parametri presi in considerazione, non possiamo che registrare che a parità di dati, rispetto allo scorso anno, si registra un importante miglioramento, nonostante il Covid e l'impatto devastante che questo ha avuto sul nostro tessuto sociale ed economico oltre che in termini di vite umane.

Lascio ai cittadini di valutare cosa sarebbe successo a Palermo se non avessimo avuto questa crisi, dopo tre anni durante i quali la città ha avuto il migliore aumento dei flussi turistici in tutto il Paese e con evidenti segnali di ripresa dell'economia. Oggi l'impegno dell'Amministrazione, come la conferenza stampa di oggi sul tram dimostra, è quello di guardare al futuro, costruendo basi solide per una ripresa che sia duratura e basata su interventi strutturali, continuando comunque ad affrontare la crisi e l'emergenza insieme a tutte le forze vitali della città.

E' significativo che per alcuni parametri Palermo sia nella "parte alta" della classifica (tra gli altri, quello sulla diffusione della banda larga, quello sull'imprenditoria giovanile, quelli relativi alla capacità di attrazione e spesa dei fondi comunitari, quelli legati alla sicurezza) tutti indicativi di un impegno appunto di tipo strutturale. Certamente tanti altri indicatori, per altro non sempre legati alle competenze dell'Amministrazione, sono ancora preoccupanti, ma questo è sicuramente la conferma e lo stimolo della necessità di mantenere l'impegno per la qualità della vita di tutti e di tutte nella nostra città". Lo dichiara il sindaco, Leoluca Orlando.

