Palermo boom turistico, il Comune avvia campagna promozione internazionale

Nell'ottica della promozione della destagionalizzazione dei flussi turistici, parte oggi la campagna di promozione turistica di Palermo all'estero.

Nel corso dell'anno, con i fondi del piano di comunicazione istituzionale del Comune, erano già state avviate attività di promozione tramite le le riviste di settore (in particolare "National Geographic" e "Dove") e le riviste di bordo di diverse compagnie aeree che hanno voli sull'aeroporto di Punta Raisi (Alitalia e Easy Jet).



Adesso, tramite i canali promozionali di Ryan Air, parte una campagna rivolta al mercato estero, con l'obiettivo di raggiungere entro la fine di dicembre almeno 5 milioni di contatti in Europa soprattutto in Spagna, Germania e Danimarca.



La campagna, predisposta dal Settore Comunicazione del Comune con il supporto degli esperti del Sindaco per la comunicazione, prevede in particolare il ricorso a diversi strumenti mirati al pubblico che già ha mostrato interesse nel settore turistico.

Sono previsti infatti:

newsletter mirate a clienti in viaggio verso l'Italia ma non verso Palermo, con invito a visitare la nostra città

post geolocalizzati su Facebook

attività di "retargeting" indirizzate a potenziali viaggiatori che hanno visitato siti di viaggio.

"Palermo sta vivendo uno straordinario boom turistico - afferma il sindaco Leoluca Orlando - testimoniato dagli arrivi all'aeroporto e al porto e dal "tutto esaurito" che si registra negli alberghi cittadini nei periodi di punta.

Con questa iniziativa, il Comune fa propria la richiesta degli operatori del settore perché questo flusso di turisti si mantenga alto in ogni periodo dell'anno.

E' un'attività che intendiamo promuovere anche in futuro, perché il turismo rappresenta uno dei principali volani dello sviluppo economico della nostra città".

