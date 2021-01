raccolta fondi

Palermo Calcio, le maglie ''Peter Pan'' in asta benefica con Ficarra e Picone, Petyx e Pif

Una raccolta fondi sostenuta da Maredolce, la onlus di Ficarra&Picone, Stefania Petix e Pif: ''Un segnale che speriamo arrivi a tanti''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/01/2021 - 11:06:30 Letto 362 volte

Non è passato inosservato il gesto dei giocatori del Palermo che domenica scorsa al Barbera sono scesi in campo nella partita contro la Virtus Francavilla indossando delle speciali maglie gara con la scritta “Peter Pan” al posto dei nomi dei singoli calciatori. Un gesto simbolico di sostegno alla legalità, contro l’iniziativa criminale di chi ha incendiato e distrutto l’asilo Peter Pan nel quartiere San Giovanni Apostolo lo scorso 2 gennaio a Palermo. Quelle maglie da oggi sono all’asta su Ebay per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione dell’asilo, a supporto dell’iniziativa spontanea di tante persone da ogni parte della città e del Paese e al fianco del Comune di Palermo che ha lanciato un appello aperto alla cittadinanza.

Per l’occasione, infatti, il Palermo ha donato tutte le maglie indossate nella partita alla onlus Maredolce, che riunisce Ficarra e Picone, Stefania Petix e Pif attorno a progetti di solidarietà in particolare dedicati all’infanzia. E proprio l’associazione, già charity partner ufficiale del Palermo, ha organizzato l’asta benefica per raccogliere più risorse possibili da destinare al progetto di ricostruzione della struttura. Fino al 27 gennaio sarà infatti possibile partecipare all’asta per aggiudicarsi le maglie indossate dai calciatori e contribuire così alla causa solidale. All’asta le uniche 23 maglie realizzate per l’occasione, quelle utilizzate in campo o in panchina da Pelagotti, Valente, Santana, Crivello e tutti gli altri compagni. Pezzi unici che sono già oggetti da collezione disponibili su ebay sul profilo venditore “maredolceonlus”.

“Siamo felici di contribuire a questa iniziativa attraverso la nostra Onlus Maredolce”, hanno dichiarato insieme Ficarra&Picone, Stefania Petix e Pif. “Quanto accaduto all'asilo Peter Pan è molto grave. Attraverso la vendita all'asta delle maglie dei giocatori del Palermo, vogliamo dare un segnale che speriamo arrivi a tanti. Raccogliere fondi per la ricostruzione è il nostro nuovo obiettivo, affinché i bambini possano rientrare a scuola il prima possibile”.

