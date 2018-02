San Valentino

Palermo, camper a Piazza Verdi per le donne: "Questo non è amore"

Nella giornata degli innamorati, lodevole iniziativa della Polizia di Stato in difesa delle donne

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2018 - 11:11:02 Letto 356 volte

Nel giorno di San Valentino, la Polizia di Stato sceglie di stare vicino alle donne: la lodevole iniziativa dal titolo “…questo non è amore”, prevede la presenza in piazza Verdi, proprio davanti il Teatro Massimo, di un camper, all’interno del quale, un’equipe multidisciplinare composta da operatori specializzati della Polizia di Stato e da rappresentanti dei centri antiviolenza locali, si propone di aiutare le vittime della violenza di genere. Un’idea, quella del progetto Camper - partito a luglio del 2016 - che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica, diffondendo informazioni sugli strumenti di tutela e di intervento su situazioni di violenza e stalking che diversamente potrebbero rimanere ingabbiate nel dolore domestico. Perché è proprio in quel mondo sommerso che, troppo spesso, si annidano atteggiamenti di gelosia morbosa non di rado sfocianti in delitti efferati, come racconta la triste cronaca quotidiana del nostro Paese. E se è vero che si è registrata una flessione negli ultimi due anni dei delitti tipici (dai femminicidi, alle violenze sessuali, dai maltrattamenti in famiglia agli atti persecutori), è altrettanto opportuno che l’attenzione e l’impegno di prevenzione rimangano alti: non solo perché il numero assoluto delle vittime continua ad essere inaccettabile, ma perché l’esperienza di polizia e delle associazioni da tanti anni impegnate su questi temi mostra l’esistenza di un “sommerso” che troppo spesso non si traduce in denuncia.

