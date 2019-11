Palermo candidata a Rete città contro razzismo

Rete cittą

Palermo candidata a Rete cittą contro razzismo

La candidatura di Palermo verrą sostenuta a Barcellona dall'assessore comunale alle CulturE, Adham Darawsha e dal direttore di Fondazione Unesco Sicilia, Aurelio Angelini.

Venerdì 22 e sabato 23 novembre al Museo Picasso di Barcellona si riunisce l'Assemblea generale delle Città europee contro il razzismo (ECCAR – European Coalition of Cities against Racism), parte della coalizione internazionale delle Città Inclusive e Sostenibili (International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities − ICCAR).

Si tratta di un organismo mondiale promosso dall’UNESCO nel dicembre 2004 ed articolato per continenti, nato con l’obiettivo di costituire una rete di centri interessati a scambiare esperienze e migliorare le proprie politiche nella lotta contro il razzismo, la discriminazione, l’omofobia e l’esclusione sociale.

Verranno presentate le nuove città candidate e ne verrà votata l’ammissione: oltre a Palermo, si candidano le tedesche Hagen, Aquisgrana e Münster, Molenbeek (Belgio), Nizza (Francia) e Göteborg (Svezia).



"La candidatura di Palermo - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando . verrà sostenuta a Barcellona dall’assessore comunale alle CulturE, Adham Darawsha e dal direttore di Fondazione Unesco Sicilia, Aurelio Angelini. Questa candidatura è il naturale sbocco di un percorso avviato negli anni ed il frutto di sensibilità, valori ed un lavoro condiviso che a Palermo coinvolge cittadini, istituzioni e società civile"



Durante le due giornate di lavori, si discuterà di minori non accompagnati, di monitoraggio e controllo degli atti contro la persona, di sostegno alle vittime di atti razzisti, ma anche di politiche sociali sul territorio, del ruolo strategico delle autorità locali, di monitoraggio delle imprese e di nuovi modelli educativi ed inclusivi delle pubbliche istituzioni.

In Italia già 8 Città fanno parte della rete: Santa Maria Capua Vetere; Pescara; Roma; Firenze; Campi Bisenzio; Pianoro; San Lazzaro di Savena; Bologna (capofila).

