Palermo, Capodanno 2018: ecco le strade chiuse

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2017 - 18:15:52 Letto 393 volte

PALERMO. Nell’ambito dei festeggiamenti previsti per Capodanno 2018, su segnalazione della Questura di Palermo per consentire la predisposizione di servizi finalizzati alla sicurezza ed al tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché per assicurare la vigilanza e l’ordine pubblico, sono stati predisposti i divieti di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 08,00 del 31.12.2017 alle ore 08,00 del 01.01.2018 e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti vie:

via I. La Lumia (con inizio dalle ore 00,00 del 31.12.2017), via Guarino Amella, via Folengo, via XX Settembre, via Libertà (tratto compreso tra piazza Castelnuovo e via Carducci carreggiata centrale e laterale), via Libertà (tratto compreso tra piazza R. Settimo e via N. Gallo ­carreggiata centrale e laterale), piazza R.Settimo/p.zza Castelnuovo (carreggiata centrale compresa tra le due piazze), via I. La Lumia, (tratto tra via Turati/Scinà e via N. Gallo), via D. Scinà(tra piazza Don Sturzo e via La Lumia), via Dello Spezio, piazza Don Sturzo, via R. Wagner (tratto da via E. Amari e via P.pe di Granatelli), P.zza Verdi, intera Piazza (compresa area riservata sosta taxi ), via F.11i Aragona(da piazza Verdi e per i successivi 100 metri in direzione piazza S. Francesco di Paola), via A. Favara (tratto tra via A. Scarlatti e piazza Verdi), via G. Donizetti (da via Scarlatti a piazza Verdi), via G. Rossini (tratto tra via Scarlatti e piazza Verdi), Via G. Vaglica (tratto tra piazza Verdi e via Sperlinga) via Cavour (tratto compreso tra via Maqueda e via Valenti).

