donazione libri

Palermo, Carabinieri donano libri all'Associazione Zen Insieme

''Conferma l'impegno dell'Arma per diffondere cultura'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/09/2021 - 17:07:08 Letto 473 volte

"L'arma dei Carabinieri conferma con questo importante gesto il proprio impegno per diffondere cultura, strumento fondamentale per arginare l'illegalità e costruire una comunità unita. Il conferimento della cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri dello scorso 3 settembre è proprio espressione del rapporto stretto tra l'Arma e Palermo che non si estrinseca solo in funzione repressiva dei fenomeni criminali, ma anche in una costruzione quotidiana di impegno sociale. Ai carabinieri rivolgo il mio più sentito ringraziamento".

Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in merito alla donazione di alcuni libri da parte dell'Arma dei Carabinieri ai ragazzi dell'Associazione “Zen Insieme”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!