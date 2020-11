Covid-19

Palermo, caso di coronavirus all'asilo Girasole: chiuso per sanificazione

Chiuso da questa mattina l'asilo Girasole, in seguito alla segnalazione di positività al Covid 19 di un dipendente.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/11/2020 - 16:34:23 Letto 397 volte

Chiuso da questa mattina l'asilo Girasole, in seguito alla segnalazione di positività al Covid 19 di un dipendente.

Come previsto dai protocolli, sarà effettuata la sanificazione dei locali, che si trovano in via Perpignano. Le famiglie di bambine e bambini che frequentano la struttura sono state avvisate dell'interruzione del servizio educativo e la segnalazione è stata inviata al Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!