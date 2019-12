Cena Solidale

Palermo, Cena Solidale pre Natalizia per i più bisognosi

Mercoledì 18 dicembre, sotto i portici della Stazione Centrale di Palermo, avrà luogo una ''Cena Solidale pre Natalizia'' per i più bisognosi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2019 - 10:24:53 Letto 336 volte

Mercoledì 18 dicembre, sotto i portici della Stazione Centrale di Palermo (lato Piazzetta Cupani), alle ore 20,00, l'Associazione "Il Genio di Palermo" e la rete solidale "Insieme per i Clochard", organizza una "Cena Solidale pre Natalizia" per i più bisognosi. Tutti i volontari parteciperanno portando dei pasti caldi, una vera cena completa, dal primo al dolce. A partecipare anche lo staff di Motostaffette Sicilia, che a metà serata arriveranno con le loro moto, alcuni vestiti da Babbo Natale e porteranno panettoni e sciarpe da offrire a tutti gli ospiti della Cena. Per l'occasione è già partita la campagna di raccolta sciarpe, per poter regale almeno per Natale un po di tepore a chi soprattutto in questo periodo a poco per poter gioire.

Per chi volesse partecipare o contribuire, potrete mandare un messaggio privato (tramite Messenger), alla Pagina Facebook de Il Genio di Palermo, oppure telefonando al numero 3208309183 (Stefano Drago Presidente Associazione Il Genio di Palermo).

