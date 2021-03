Covid-19

Palermo, chiusa scuo­la del­l'in­fan­zia Pe­ral­ta: genitore di uno dei bambini positivo al covid

Chiusa da oggi in via precauzionale la scuola dell'infanzia comunale Peralta.

Chiusa da oggi in via precauzionale la scuola dell’infanzia comunale ‘Peralta’, in zona Montepellegrino, in seguito alla segnalazione di positività al Covid-19 dei genitori di uno dei bambini frequentanti.

Le famiglie sono state avvertite. L'Amministrazione comunale ha chiesto la sanificazione prevista dai protocolli anti-Covid e ha avviato la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Palermo per il tracciamento dei contatti stretti e la valutazione della ripresa dell’attività.

