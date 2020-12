Covid-19

Palermo, chiuso l'asilo nido Pantera Rosa: caso Covid tra il personale

Da questa mattina sono sospese le attività al nido Pantera Rosa, nel quartiere Altarello, per un caso Covid tra il personale.

Da questa mattina sono sospese le attività al nido Pantera Rosa, nel quartiere Altarello, per un caso Covid tra il personale. Le famiglie di bambine e bambini che frequentano la struttura sono state avvisate ieri dell'interruzione del servizio educativo. All'interno dell'asilo nido è stata avviata la procedura per la sanificazione e si è provveduto a dare la comunicazione dei nominativi dei contatti al Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale come previsto dai Protocolli anti-Covid.

