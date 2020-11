Coronavirus

Palermo, chiuso l'Assessorato alla Scuola: dipendente positivo al Covid-19

La decisione è stata presa dopo che un dipendente in servizio ma assente da diversi giorni ha comunicato la positività al Covid 19.

Domani 5 e dopodomani 6 novembre, gli uffici dell’assessorato all’Istruzione di via Notarbartolo saranno o chiusi in via precauzionale.

La riapertura dell'assessorato, dopo i relativi lavori di sanificazione, è prevista per lunedì 9 novembre.

