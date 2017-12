viabilità

Palermo, chiuso un tratto del cavalcavia di piazza XIII Vittime

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/12/2017 - 17:56:39 Letto 677 volte

Il cavalcavia di piazza XIII Vittime verrà chiuso a partire da via Onorato in direzione Foro Umberto I dalle ore 9.15 alle ore 17 nei giorni 6 e (all’occorrenza) 7 Dicembre 2017.

La limitazione alla circolazione di veicoli e pedoni avverrà per poter eseguire dei lavori di manutenzione concordati nell’ambito dell’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione per i ponti, cavalcavia, sottopassi e sovrappassi di proprietà e competenza comunale.

Fonte: palermo.mobilità

