Palermo, Chiusura "La Rinascente": sit-in domani, 11 settembre, alle ore 12.00 in Piazza San Domenico

Il futuro di 300 lavoratori tocca un'intera città. Domani 11 settembre a Palermo sit-in in Piazza San Domenico alle ore 12.00. Interviene anche il sindaco Leoluca Orlando.

"La Rinascente di via Roma a rischio chiusura è la drammatica fotografia del collasso economico di una città mal governata, che oltre dovere fare i conti con la crisi fisiologica dei consumi scotta anche il peso della zavorra di amministrazione che nulla sa fare per sostenere i commercianti e le attività produttive in difficoltà, se non addirittura affossarli con scelte sciagurate, come la Zona a traffico limitato, utili solo a fare cassa".



E' per tale ragione che il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando e quello della Commissione Attività Produttive Ottavio Zacco hanno invitato i Consiglieri Comunali a partecipare al sit-in di domani 11 settembre alle ore 12.00 in Piazza San Domenico per sostenere l'iniziativa dei lavoratori e scongiurare la chiusura della Rinascente.

Anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha inviato una lettera ai ministri Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo per chiedere la convocazione congiunta di un tavolo di crisi al fine di trovare un accordo tra Rinascente e la società di gestione dell'immobile di via Roma, di proprietà di Inarcassa - Fabbrica Immobiliare SGR, per il rinnovo del contratto di locazione.



"Si è determinata, infatti, un'ansiogena tensione sociale - scrive il sindaco - poiché le conseguenze di questo mancato accordo hanno delineato la trama di un possibile disimpegno del Gruppo Rinascente dalla città, facilitato dalla crisi che colpisce il settore commerciale a seguito della pandemia".

