Palermo, chiusura temporanea di Villa Giulia per interventi sulle alberature

Da giorno 8 maggio venturo saranno eseguiti presso il Giardino storico di Villa Giulia degli interventi sulle alberature.

Si informa la cittadinanza che nell'ambito della realizzazione degli interventi conclusivi del Patto per Palermo (PAPA 188) da giorno 8 maggio prossimo venturo saranno eseguiti presso il Giardino storico di Villa Giulia degli interventi sulle alberature, con conseguente chiusura al pubblico della struttura per ragioni di sicurezza.

Tali attività prevedono, tra l'altro, l'abbattimento di tre palme di Washingtonia robusta, radicate lungo il viale del Giardino.

A seguito di analisi fitostatiche eseguite con apposita strumentazione è risultato che le tre alberature prima indicate sono a forte rischio di crollo e sono state pertanto classificate nella classe "D" di propensione al cedimento, che corrisponde al massimo rischio.

Si procederà pertanto all'abbattimento delle stesse incluse le ceppaie e alla conseguente piantumazione delle piante necessarie al ripristino della filiera delle alberature. Tali interventi, per essere eseguiti in condizioni di sicurezza, richiedono la chiusura al pubblico della Villa. La chiusura si protrarrà presumibilmente per dieci giorni e comunque fino ad ultimazione del lavori.

Lo rende noto l'Assessore al Verde Urbano Andrea Mineo.

Fonte: Comune di Palermo

