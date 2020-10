Commemorazione dei defunti

Palermo, cimiteri aperti prima di Ognissanti e Festa dei morti: accesso con prenotazione

''Invito i cittadini a non affollarsi nei giorni del 1 e 2 novembre, sfruttando l'opportunità offerta dall'apertura garantita per tutta la prossima settimana'', ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"L'Amministrazione comunale ha deciso di non procedere alla chiusura dei cimiteri nei giorni antecedenti la tradizionale celebrazione dei defunti, chiedendo agli Uffici e alle Aziende coinvolte di svolgere le operazioni propedeutiche senza precludere la fruizione delle aree. Ho anche incaricato la SISPI e l'Area dei Cimiteri di seguitare alla riattivazione dell'accesso contingentato previa prenotazione, anche alla luce dell'odierna ordinanza del Presidente della Regione.

Nelle prossime ore, anche in considerazione della evoluzione della epidemia e in un quadro di interventi per la prevenzione dei contagi, valuteremo comunque se a partire proprio dal giorno di Ognissanti e dalla commemorazione dei defunti, reintrodurre le limitazioni di accesso e l'ingresso su prenotazione".

