Palermo come cambia la viabilità durante le Festività natalizie

Palermo come cambia la viabilitÓ durante le FestivitÓ natalizie

FestivitÓ natalizie: Chiusura al transito veicolare via Ruggero Settimo e senso unico piazza Castelnuovo.

Il servizio Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha emanato un'ordinanza di chiusura al transito veicolare di via Ruggero Settimo e istituzione del senso unico di marcia in piazza Castelnuovo/via Dante (primo tratto) durante le Festività natalizie.



"Malgrado l'avanzare del cantiere dell'anello ferroviario - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania - reputiamo sia importante continuare a garantire la mobilità pedonale dei cittadini in occasione delle Festività natalizie, sapendo che questo è un grande vantaggio per tutta la città e per le attività economiche".

