Palermo, come cambia la viabilità per lo svolgimento della ''Conferenza per la Libia''

La Polizia Municipale rende noto come cambierà la viabilità citttadina in occasione dello svolgimento della ''Conferenza per la Libia'' che si terrà a Palermo, lunedì 12 e martedì 13 novembre

Pubblicata il: 07/11/2018

La Polizia Municipale rende noto che in occasione dello svolgimento della “Conferenza per la Libia” che si terrà a Palermo, lunedì 12 e martedì 13 novembre, è stata emanata l’ordinanza n. 1474/18 che prevede l’istituzione di divieti di sosta con rimozione coatta in alcune vie prospicienti Villa Igea (dalle ore 13 di sabato 10 novembre alle ore 7 di mercoledì 14 novembre), il quartiere Arenella e le vie dell'Olimpo/Venere e piazza Castelforte (dalle ore 7 di sabato 10 novembre alle ore 7 di mercoledì 14 novembre) e nella zona di piazza Don Bosco. (dalle ore 7 di lunedì 12 novembre alle ore 24 di martedì 13 novembre).

Ancora, in via F. Crispi, via Marchese Ugo, via MontePellegrino, via Piano Gallo, via Villa Rosato, via Principe di Scalea, nelle adiacenze di alcune strutture alberghiere. (dalle ore 00,00 di sabato 10 novembre alle ore 7 di mercoledì 14 novembre).

Inoltre, sono stati introdotti alcuni correttivi ai divieti di sosta vigenti a Valdesi-Mondello ed in via Marchese di Villabianca presso i rispettivi uffici consolari delle Federazioni Russa e degli Usa. (dalle ore 7 di sabato 10 novembre alle ore 7 di mercoledì 14 novembre).

Poiché in via Cardinale Rampolla vige il divieto di sosta e di transito veicolare, per consentire il parcheggio dei residenti è stata individuata all’interno della Fiera del Mediterraneo, un’area di sosta dove sarà loro consentito la sosta dei veicoli.

Per raggiungere l’area, l’Amat ha previsto un "Servizio Bus-Navetta" esclusivamente riservato per i residenti di via Cardinale Rampolla (civ. 8) e via Papa Paolo VI (tra il civ. 7 e il civ. 23).

Per i veicoli pesanti che escono/entrano dal porto, con direzione/provenienza dalle autostrade di Catania e Trapani è stato individuato un percorso da Foro Umberto, via mare con ingresso in autostrada da via Galletti e viceversa.

Per raggiungere il porto i veicoli provenienti da Trapani dovranno utilizzare lo svincolo di Villabate e proseguire attraverso via Galletti.

Le linee Amat 107, 721, 731, 812, notturna N12, del servizio pubblico di trasporto subiranno delle deviazioni valide dalle ore 13 di sabato 10 novembre alle ore 18 di martedì 13 novembre

