Palermo, commemorazione 15° anniversario della strage di Nassiriya

''10^ Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace'' nel 15° Anniversario della strage di Nassiriya.

Oggi, in occasione della “10^ Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace” nel 15° Anniversario della strage di Nassiriya, la commemorazione, ha seguito il seguente programma:

alle ore 09:15, presso l’Assemblea Regionale Siciliana, alla presenza dei familiari dei caduti e dei militari feriti nelle missioni internazionali di pace si è tenuta presso la Sala d’Ercole una seduta straordinaria ed un concerto;

alle ore 12:00, presso la Caserma “Carlo Alberto dalla Chiesa”, sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia, è stata deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

A seguire è stata celebrata la Santa Messa presso la Chiesa di San Giacomo dei Militari officiata dal cappellano militare Don Falzone Salvatore.

Successivamente sono intervenuti il Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, Gen. B. Claudio Minghetti e il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia Gen. B. Giovanni Cataldo.

Il primo ha voluto rimarcare l’impegno dei militari per garantire la pace e il ricordo dei caduti “leali e fedeli” al giuramento prestato.

Il Gen. B. Cataldo ha poi sottolineato come tutti noi dobbiamo impegnarci a continuare a commemorare i caduti, quali punto di riferimento e pietra angolare nel nostro impegno quotidiano, in ogni attività istituzionale e al fianco di chi lotta per l’affermazione della legalità.

I due Ufficiali Generali si sono soffermati con i familiari dei Caduti presso la Sala Convegno della Caserma Dalla Chiesa.

Infine, alle ore 14:00, presso il Palazzo dei Normanni, ha avuto luogo la visita alla “Cappella Palatina” e alla mostra “Rosalia eris in este patrona”.

