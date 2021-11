area sgambatura cani

Palermo, completate le opere presso l'area sgambatura cani di Via Guglielmo il Buono

Sono state completate oggi, a cura del Settore verde e vivibilità del Comune e di RESET, le opere pertinenti alla area sgambatura cani di Via Guglielmo il Buono.

Pubblicata il: 25/11/2021

«La nostra attenzione per il benessere degli animali di affezione - dichiarano l’assessore al Verde, Sergio Marino ed il vicesindaco, Fabio Giambrone - ci permette oggi di garantire un luogo idoneo dove portare i propri cani in un quartiere che ne sentiva la necessità. Ci auguriamo che tale area venga curata e tenuta pulita a beneficio proprio dei cani che la frequenteranno».





